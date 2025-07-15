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Беспилотник упал на территории промышленной зоны в Ельце, есть пострадавший

В промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника пострадал один человек. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника пострадал один человек. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он написал в своем Telegram-канале, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Как уточнил глава Ельца Вячеслав Жабин, в результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Все сотрудники были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

— Один сотрудник получил ранение. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет, — написал Жабин.

Еще один беспилотник упал в Добринском районе области, недалеко от частного жилого дома. В этом случае обошлось без пострадавших, передает Telegram-канал главы города.

14 июля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль между населенными пунктами Озерки и Гирьи в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки дрона травмы получили два человека — мужчина и женщина 57 и 60 лет соответственно.

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