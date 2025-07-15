Беспилотник упал на территории промышленной зоны в Ельце, есть пострадавший

Он написал в своем Telegram-канале, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Как уточнил глава Ельца Вячеслав Жабин, в результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Все сотрудники были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.