Беспилотник упал на территории промышленной зоны в Ельце, есть пострадавший

В промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника пострадал один человек. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он написал в своем Telegram-канале, что пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Как уточнил глава Ельца Вячеслав Жабин, в результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Все сотрудники были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.
— Один сотрудник получил ранение. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет, — написал Жабин.
Еще один беспилотник упал в Добринском районе области, недалеко от частного жилого дома. В этом случае обошлось без пострадавших, передает Telegram-канал главы города.
14 июля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль между населенными пунктами Озерки и Гирьи в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки дрона травмы получили два человека — мужчина и женщина 57 и 60 лет соответственно.