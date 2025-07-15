Перебрасывание ответственности и разочарованная Европа: что думает мир о «важном заявлении» Трампа о России

Европейские политики и аналитики, а также представители Украины недовольны угрозой президента США Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин для Москвы и ее экономических партнеров, если та в течение 50-ти дней не достигнет мира с Киевом. В Евросоюзе рассчитывали на более решительные действия со стороны американского лидера. Однако по данным Spiegel, эти санкции вряд ли скажутся на экономике РФ. Что сказали на Западе насчет новых антироссийских ограничений — в материале URA.RU.