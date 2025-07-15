В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек

В Липецкой области зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
Первый инцидент произошел в Ельце, где дрон упал на территории промышленной зоны. В результате пострадал один человек, которому оперативно оказали медицинскую помощь. По данным властей, его жизни ничего не угрожает.
Второй случай зарегистрирован в Добринском районе — там беспилотник рухнул возле частного жилого дома. К счастью, обошлось без жертв. На местах происшествий работают экстренные службы и представители местной администрации.
Ранее сообщалось, что в Верхнедонском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат.