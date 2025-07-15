В Башкирии за сутки не зафиксировано ни одного лесного пожара

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, за последние 24 часа в регионе не произошло ни одного возгорания в лесах или сухой траве.
Однако с начала года ситуация была менее спокойной. По данным ведомства, в 2025 году уже зарегистрировано свыше 10 лесных пожаров, которые охватили более 26 гектаров. Кроме того, за этот же период возникло 295 случаев возгорания сухой растительности на площади около 1200 гектаров.
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