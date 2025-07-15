Жители Воронежа были ранены после атаки дронов ВСУ

Ранения получили несколько человек, одна женщина госпитализирована.
В результате атаки БПЛА Украины в Воронеже местные жители получили ранения, также повреждены несколько квартир. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны, над регионом сбито 12 дронов. «В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — написал Гусев в Telegram.
Также в нескольких домах Воронежа повреждены окна, фасады и балконы. Есть разрушения в частных домах, повреждения магазинов и автомобилей. Гусев уточнил, что в регионе действует режим повышенной опастности.