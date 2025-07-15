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Экс-премьер России высказался о последствиях СВО

После окончания спецоперации Запад пересмотрит отношение к России. Сейчас он стремится в последний раз ослабить РФ. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Степашин отметил, что сильная Россия никому не удобна.

После окончания спецоперации Запад пересмотрит отношение к России. Сейчас он стремится в последний раз ослабить РФ. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране», — рассказал Степашин в разговоре с агентством РИА Новости. Он отметил, что Запад ведет борьбу не ради Украины, а пытается, в последний раз ослабить Россию.

По его словам, страна с такими масштабами, инфраструктурой и традициями многим неудобна. Именно поэтому предпринимаются попытки ограничить Россию, заключил экс-премьер.

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