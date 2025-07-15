Экс-премьер России высказался о последствиях СВО

«Ну и, как я понимаю, когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране», — рассказал Степашин в разговоре с агентством РИА Новости. Он отметил, что Запад ведет борьбу не ради Украины, а пытается, в последний раз ослабить Россию.