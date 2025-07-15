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Люди и квартиры в многоэтажках Воронежа пострадали при падении сбитого БПЛА

Несколько человек получили лёгкие ранения в центре Воронежа при падении сбитого украинского беспилотника, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — написал глава региона в телеграм-канале.

В многоэтажных зданиях Воронежа повреждены несколько квартир, а также частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Всего над областью за ночь сбили 12 дронов.

Всего силы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над Россией 55 украинских беспилотников. Основная их часть пришлась на Белгородскую область.

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