В Ельце при атаке украинского БПЛА пострадал один человек

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ещё один беспилотник упал в Добринском районе рядом с частным жилым домом. К счастью, в этом случае обошлось без жертв и пострадавших. На месте работает глава района вместе с оперативными службами.
Напомним, местные жители сообщали о серии мощных взрывов в Ельце около 4:30 утра по московскому времени. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку беспилотников. Очевидцы отмечали, что от взрывов в домах дрожали стёкла, а грохот был слышен в разных районах города.