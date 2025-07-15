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В Ельце при атаке украинского БПЛА пострадал один человек

В Ельце Липецкой области вражеский БПЛА упал на территории промышленной зоны, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Источник: Life.ru

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ещё один беспилотник упал в Добринском районе рядом с частным жилым домом. К счастью, в этом случае обошлось без жертв и пострадавших. На месте работает глава района вместе с оперативными службами.

Напомним, местные жители сообщали о серии мощных взрывов в Ельце около 4:30 утра по московскому времени. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны, отражавшая атаку беспилотников. Очевидцы отмечали, что от взрывов в домах дрожали стёкла, а грохот был слышен в разных районах города.

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