Похитителей материнского капитала осудили в Омской области

В Омской области вынесли приговор по делу о хищении средств материнского капитала на сумму свыше 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Виновны в преступлении руководитель кредитного потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомая риелтор.
Суд установил, что с апреля 2019 по сентябрь 2021 года риелтор искала владельцев сертификатов на материнский капитал и убеждала их завышать цену на недвижимость в договорах, а затем оформлять целевые займы в кооперативе.
После этого заёмные средства возвращались кооперативу, создавалась видимость реальных сделок. В Пенсионный фонд подавались фиктивные документы с недостоверной стоимостью приобретённого жилья, чтобы погасить несуществующий долг перед кооперативом.
Совершили они 12 преступлений, ущерб превысил 6 миллионов рублей. Руководитель кооператива получил четыре года восемь месяцев колонии общего режима, а риелтор — три года условно. Также с осуждённых взыскали ущерб, квартира риелтора в Санкт-Петербурге арестована.