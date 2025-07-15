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Похитителей материнского капитала осудили в Омской области

Преступники украли около 6 миллионов рублей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области вынесли приговор по делу о хищении средств материнского капитала на сумму свыше 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Виновны в преступлении руководитель кредитного потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомая риелтор.

Суд установил, что с апреля 2019 по сентябрь 2021 года риелтор искала владельцев сертификатов на материнский капитал и убеждала их завышать цену на недвижимость в договорах, а затем оформлять целевые займы в кооперативе.

После этого заёмные средства возвращались кооперативу, создавалась видимость реальных сделок. В Пенсионный фонд подавались фиктивные документы с недостоверной стоимостью приобретённого жилья, чтобы погасить несуществующий долг перед кооперативом.

Совершили они 12 преступлений, ущерб превысил 6 миллионов рублей. Руководитель кооператива получил четыре года восемь месяцев колонии общего режима, а риелтор — три года условно. Также с осуждённых взыскали ущерб, квартира риелтора в Санкт-Петербурге арестована.