В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги

БАРНАУЛ, 15 июл — РИА Новости. Силовики задержали жителя Красноярска, убившего и расчленившего свою подругу, части её тела он спрятал в разных частях города, сообщили в СУСК по региону.
«Второго июля 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление жительницы Красноярска о безвестном исчезновении ее 34-летней подруги… Сотрудниками полиции удалось установить, что пропажа женщины носит криминальный характер, и к ее исчезновению причастен ее 42-летний сожитель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, все произошло ещё 10 июня, когда подозреваемый вернулся домой из командировки.
«Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу. Утром фигурант обнаружил сожительницу без признаков жизни. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города. Подозреваемый задержан», — отмечают в СУСК.
Мужчина во всем сознался, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В результате поисковых мероприятий криминалистами регионального СК России в разных частях города Красноярска установлены и осмотрены места сокрытия частей тела и обнаружены останки женщины», — добавляют в ведомстве.