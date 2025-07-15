В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги

«Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу. Утром фигурант обнаружил сожительницу без признаков жизни. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города. Подозреваемый задержан», — отмечают в СУСК.