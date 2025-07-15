Мотоциклист погиб, врезавшись в перебегавшего дорогу лося под Минском

Согласно предварительным данным, 14 июля, в понедельник, примерно в 01.06 31-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Honda, ехал на 23 километре автодороги М-2 «Минск — Национальный аэропорт “Минск” в сторону белорусской столицы. Он врезался в лося, перебегавшего дорогу.