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Мотоциклист погиб, врезавшись в перебегавшего дорогу лося под Минском

В Минском районе мотоциклист врезался в лося и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Мотоциклист погиб, врезавшись в перебегавшего дорогу лося под Минском. Подробности сообщили в пресс-службе ГАИ Миноблисполкома.

Согласно предварительным данным, 14 июля, в понедельник, примерно в 01.06 31-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла Honda, ехал на 23 километре автодороги М-2 «Минск — Национальный аэропорт “Минск” в сторону белорусской столицы. Он врезался в лося, перебегавшего дорогу.

В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист погиб. Также говорится, что 33-летний пассажир был доставлен в больницу.

«Дикое животное пало на месте ДТП», — сообщили в ГАИ.

Тем временем два грузовика и две легковушки столкнулись на МКАД — в ДТП пострадала женщина.

Кстати, милиция предупредила белорусов о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на карту.

Также мы писали, что белоруска несколько дней ходила по банкам, «декларируя» все свои сбережения.