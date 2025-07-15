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Гусев: Несколько человек легко ранены в Воронежской области после падения БПЛА

В Воронежской области отражают атаку дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

За ночь 15 июля в Воронежской области силы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников. В результате падения одного из сбитых вражеских дронов легкие ранения получили несколько мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, все пострадавшим оказана медицинская помощь, в больницу попала одна женщина с ранением плеча.

Кроме того, повреждения получили несколько квартир в многоэтажках Воронежа, частные дома в пригороде. Осколки посекли ряд торговых объектов и автомобилей.

За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три мирных жителя в Херсонской области. В Алешках ранена женщина 1955 года рождения. Там же двое мужчин 1953 и 1994 года рождения подорвались на минах. Все они доставлены в местную больницу.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Горловки пострадали два мирных жителя. Инцидент произошел в районе Кировских прудов, где дрон ВСУ сбросил взрывное устройство.

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