В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые детали

Один из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак оказался школьником. Согласно судебным материалам, на момент задержания подросток учился в восьмом классе. Об этом пишет ТАСС.
В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в деятельности террористической организации, разбой и хулиганство. Как следует из судебного постановления, ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений», — говорится в судебном постановлении.
Напомним, в 2023 году Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки убийства Симоньян и Собчак. У задержанных неонацистов были изъяты набитые патронами автоматы Калашникова, а также ножи, резиновые дубинки, наручники и кастеты. У них также были изъяты нацистская символика. По словам злоумышленников, им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое совершенное убийство.