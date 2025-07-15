В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые детали

Напомним, в 2023 году Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки убийства Симоньян и Собчак. У задержанных неонацистов были изъяты набитые патронами автоматы Калашникова, а также ножи, резиновые дубинки, наручники и кастеты. У них также были изъяты нацистская символика. По словам злоумышленников, им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое совершенное убийство.