Омичка добилась большой компенсации за падение в маршрутке

Пенсионерка из Омска добилась компенсации морального вреда за падение в маршрутке. 200 тысяч рублей судебные приставы взыскали с водителя-перевозчика.
В суде женщина доказала, что получила травму в результате резкой остановки маршрутного автобуса. Водитель из-за маневра впереди идущего автомобиля, не выдержал безопасную дистанцию и резко затормозил.
В больнице полученные травмы женщиной травмы квалифицировали как вред средней тяжести.
Судебные приставы уведомили перевозчика о необходимости оплатить по решению суда компенсацию. В отношении него вынесены постановления о запрете на регистрационные действий недвижимости и автомобиля, а также арестованы средства предпринимателя. После всех этих мер удалось взыскать всю сумму компенсации пенсионерке.
Моральный вред за падение ей полностью компенсирован.