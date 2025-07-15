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Омичка добилась большой компенсации за падение в маршрутке

Две сотни тысяч рублей с предпринимателя-перевозчика взыскали судебные приставы.

Пенсионерка из Омска добилась компенсации морального вреда за падение в маршрутке. 200 тысяч рублей судебные приставы взыскали с водителя-перевозчика.

В суде женщина доказала, что получила травму в результате резкой остановки маршрутного автобуса. Водитель из-за маневра впереди идущего автомобиля, не выдержал безопасную дистанцию и резко затормозил.

В больнице полученные травмы женщиной травмы квалифицировали как вред средней тяжести.

Судебные приставы уведомили перевозчика о необходимости оплатить по решению суда компенсацию. В отношении него вынесены постановления о запрете на регистрационные действий недвижимости и автомобиля, а также арестованы средства предпринимателя. После всех этих мер удалось взыскать всю сумму компенсации пенсионерке.

Моральный вред за падение ей полностью компенсирован.