Омичка добилась большой компенсации за падение в маршрутке

Судебные приставы уведомили перевозчика о необходимости оплатить по решению суда компенсацию. В отношении него вынесены постановления о запрете на регистрационные действий недвижимости и автомобиля, а также арестованы средства предпринимателя. После всех этих мер удалось взыскать всю сумму компенсации пенсионерке.