В Самаре среди подростков снизилось количество краж

При проведении совместных мероприятий полицией Самары и комиссией по делам несовершеннолетних выявлено 40 нарушителей среди несовершеннолетних до 16 лет, находящихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей на их родителей и законных представителей составлены административные протоколы. Им грозят предупреждения или штрафы.