В Самаре среди подростков снизилось количество краж

В Самаре комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при городской администрации подвела итоги своей работы за шесть месяцев 2025 года.
Как доложила начальник отдела обеспечения деятельности комиссии Ольга Шамраева, за первое полугодие среди несовершеннолетних на 18,2% зафиксировано снижение количества таких правонарушений как кража; не увеличилось по сравнению с аналогичным периодом количество преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения.
При проведении совместных мероприятий полицией Самары и комиссией по делам несовершеннолетних выявлено 40 нарушителей среди несовершеннолетних до 16 лет, находящихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей на их родителей и законных представителей составлены административные протоколы. Им грозят предупреждения или штрафы.
Рассмотрено 355 административных дел в отношении несовершеннолетних. Для проверки соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних члены комиссии посетили 65 учреждений, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений направлено 59 представлений и предложений.
Особое внимание комиссия уделяет профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.
Начальник отдела обеспечения деятельности Комиссии Ольга Шамраева отметила, что с 675 подростками проводится индивидуально-профилактическая работа, что позволяет сдерживать рост количества правонарушений среди несовершеннолетних. Специалисты проводят занятия по коррекции поведения подростков, психолого-педагогическое консультирование родителей и педагогов, профилактические беседы с подростками и родителями, организуют досуг ребят в свободное от учебы время, а также вовлекают подростков в социальные проекты и мероприятия, сообщили в администрации Самары.