В Прикамье осужден виновник ДТП, в котором пострадали пенсионерки

Суд в Кудымкаре вынес приговор 21-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что кудымкарец, не имея права управления транспортным средством, вел ВАЗ-2106 по ул. Максима Горького. Не уступив дорогу переходившим по нерегулируемому пешеходному переходу женщинам 72 и 68 лет, фигурант совершил наезд на них. В результате ДТП пенсионерки получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил молодого человека к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год.