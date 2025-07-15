В Хабаровске задержали двух иностранцев за финансирование террористов

Как сообщили в пресс-службе управления, задержанные, проживавшие в Хабаровске, осуществляли денежные переводы для поддержки террористической деятельности этой организации. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты платёжные документы и средства связи, с помощью которых подозреваемые поддерживали контакт с представителями группировки.