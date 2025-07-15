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В Воронеже в результате падения обломков сбитых БПЛА пострадали несколько человек

В Воронеже и области в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали несколько человек.

В Воронеже и области в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали несколько человек. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, один человек с ранением плеча госпитализирован, остальные получили легкие травмы.

«В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — сообщил глава региона.

Инциденты произошли после ночного перехвата 12 БПЛА силами ПВО. В Воронеже повреждены квартиры в многоэтажках (остекление, фасады и балконы), частные дома в пригороде, а также торговые объекты и автомобили. В одном из районов области обломки дрона повредили жилой дом.

Оперативные службы продолжают работу на местах. В регионе сохраняется режим опасности из-за возможных новых атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек.

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