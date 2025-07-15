Один из обвиняемых в покушении на Собчак и Симоньян оказался восьмиклассником

В июле 2023 года российские спецслужбы отчитались о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В ФСБ также уточнили, что им удалось задержать организаторов неонацистской группировки в Москве и Рязани, которые собирали данные о местах жительства Собчак и Симоньян. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали на готовящиеся нападения журналистки, выясняла «Вечерняя Москва».