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Один из обвиняемых в покушении на Собчак и Симоньян оказался восьмиклассником

Один из фигурантов уголовного дело о покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак на момент задержания учился в восьмом классе. Соответствующие судебные документы обнародовали во вторник, 15 июля.

Один из фигурантов уголовного дело о покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак на момент задержания учился в восьмом классе. Соответствующие судебные документы обнародовали во вторник, 15 июля.

— Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в восьмом классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — цитирует судебные материалы ТАСС.

В июле 2023 года российские спецслужбы отчитались о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В ФСБ также уточнили, что им удалось задержать организаторов неонацистской группировки в Москве и Рязани, которые собирали данные о местах жительства Собчак и Симоньян. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали на готовящиеся нападения журналистки, выясняла «Вечерняя Москва».

Впоследствии стало известно, что в уголовном деле о покушении на журналисток появились три подростка.

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