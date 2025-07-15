Беглую аристократку и ее любовника признали виновными в смерти дочери

Марку Гордону 50 лет. В 1989 году, в возрасте 14 лет, он проник в чужое жилище, где подверг женщину многочасовым пыткам и изнасилованию. За это преступление он отбыл 20-летнее тюремное заключение. Знакомство Гордона с Мартен произошло в 2016 году во время её обучения на театральном отделении.