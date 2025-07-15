Беглую аристократку и ее любовника признали виновными в смерти дочери

В Великобритании миллионершу-аристократку и её 50-летнего возлюбленного, которого сравнивают с серийным убийцей Тедом Банди, признали виновными в гибели младенца. Соответствующая информация опубликована изданием Daily Mail.
В январе 2023 года 38-летняя Констанция Мартен и 50-летний Марк Гордон скрылись от властей, опасаясь изъятия новорождённой дочери социальными службами. Через день ребёнок погиб от переохлаждения в палатке, служившей им укрытием. Тело девочки положили в пакет и оставили в заброшенном хозяйственном строении.
5 января 2023 года полицейские обнаружили в автомобиле пары плаценту, подтверждающую факт недавних родов. Впоследствии Мартен и Гордона объявили в розыск. Власти, обеспокоенные угрозой жизни ребёнка, задействовали значительные ресурсы для их поимки. Операция Скотленд-Ярда потребовала расходов в размере 1,2 миллиона фунтов (126 миллионов рублей — прим. ред.).
Суд присяжных вынес обвинительный приговор по статье о непреднамеренном убийстве по небрежности. Ранее пара также была осуждена за жестокое обращение с ребёнком, сокрытие факта рождения и воспрепятствование отправлению правосудия.
Приговор не стал неожиданностью. Он ошибочен, он противозаконен. Это ещё не финал, это только начало, заявил Гордон после оглашения решения присяжных. Мартен, в свою очередь, выкрикнула, что происходящее является «аферой».
Констанция Мартен появилась на свет в 1987 году. Её отец в молодости исполнял обязанности пажа при королеве Елизавете II, а бабушка состояла в близкой дружбе с принцессой Анной, младшей сестрой Карла III. Состояние Мартен оценивается в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (252 миллиона рублей — прим. ред.).
Марку Гордону 50 лет. В 1989 году, в возрасте 14 лет, он проник в чужое жилище, где подверг женщину многочасовым пыткам и изнасилованию. За это преступление он отбыл 20-летнее тюремное заключение. Знакомство Гордона с Мартен произошло в 2016 году во время её обучения на театральном отделении.
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