В Башкирии пенсионеры смогут рассчитывать на компенсации по взносам на капремонт

При этом часть жителей может получить компенсацию за эти платежи, передает UfacityNews.ru, но только при условии, что у них нет долгов по взносам. На льготы могут рассчитывать пожилые люди старше 70 лет, проживающие одни или в семье, а также пенсионеры и инвалиды из одного домохозяйства.