В Башкирии пенсионеры смогут рассчитывать на компенсации по взносам на капремонт

С мая этого года жители Башкирии стали платить больше за капитальный ремонт. Для домов до шести этажей взносы выросли до 12,5 рубля за квадратный метр, а для более высоких зданий до 13,2 рубля. В Госкомжилстройнадзоре республики объяснили это подорожанием стройматериалов, инфляцией и увеличением стоимости работ. Там подчеркнули, что если вовремя не проводить капремонт, дома начнут быстрее разрушаться.
При этом часть жителей может получить компенсацию за эти платежи, передает UfacityNews.ru, но только при условии, что у них нет долгов по взносам. На льготы могут рассчитывать пожилые люди старше 70 лет, проживающие одни или в семье, а также пенсионеры и инвалиды из одного домохозяйства.
Кроме того, компенсации доступны федеральным льготникам: ветеранам труда, жертвам политических репрессий, инвалидам I и II группы, семьям с детьми-инвалидами, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также другим категориям из утвержденного перечня.
Чтобы оформить возмещение, нужно обратиться в соцзащиту или МФЦ. Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства труда Башкирии или уточнить по телефону горячей линии: 8−347−200−80−80.
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