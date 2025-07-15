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У острова Путятин произошел разлив нефтепродуктов

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов.

Источник: соцсети

Вблизи острова Путятин обнаружено обширное нефтяное загрязнение. Отдыхавшие на побережье каякеры зафиксировали в воде значительное маслянистое пятно, четко ощущался резкий запах нефтепродуктов.

Отдыхающие также отметили, что запах был интенсивным и вызывал раздражение.

Природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту разлива нефтепродуктов в окрестностях острова Путятин.

Прокурор проведет анализ соблюдения норм законодательства об охране водных ресурсов, решений и действий надзорных ведомств, а также органов местного самоуправления.