У острова Путятин произошел разлив нефтепродуктов

Вблизи острова Путятин обнаружено обширное нефтяное загрязнение. Отдыхавшие на побережье каякеры зафиксировали в воде значительное маслянистое пятно, четко ощущался резкий запах нефтепродуктов.
Отдыхающие также отметили, что запах был интенсивным и вызывал раздражение.
Природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту разлива нефтепродуктов в окрестностях острова Путятин.
Прокурор проведет анализ соблюдения норм законодательства об охране водных ресурсов, решений и действий надзорных ведомств, а также органов местного самоуправления.