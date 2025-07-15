Стало известно о судьбе пострадавшего от нападения хаски мальчика

В Москве прошла операция по восстановлению костей носа мальчику, на которого зимой напали две хаски в СНТ «Авиатор» Сочи. Его оперировали в Российской детской клинической больнице, сообщает РИА Новости.
«Восстановили нос, взяли со лба костную ткань и из нее сделали, полностью восстановили нос. Операция длилась 6 часов», — рассказал отец мальчика Валентин Королев.
Мужчина отметил, что самочувствие сына нормальное. Он уже с ним находится в палате. Восстановление после операции займет порядка трех недель. При этом добавил, что в будущем возможны коррекции носа.
Королев сообщил, что операция длилась шесть часов. Позже врачи возьмутся за восстановление верхней губы. Эта процедура будет проходить в несколько этапов.
Следователи установили, что две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на мальчика 26 февраля. Его с множественными ранами доставили в местную больницу, затем на вертолете в Краснодар. В марте юного пациента привезли в Москву.
Владелец агрессивных собак признался, что не кормил животных продолжительное время. Хаски усыпили, а их хозяин получил полтора года колонии.