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Артамонов: В Липецкой области упали два беспилотника ВСУ

В Липецкой области уничтожили два дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Один человек пострадал в результате падения украинского беспилотника в промышленной зоне на территории Липецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По словам губернатора, ЧП произошло в Ельце. Пострадавшему местному жителю оказывают медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

Другой беспилотник, уточнил Игорь Артамонов, рухнул у частного жилого дома в Добринском районе. Здесь обошлось без пострадавших и жертв.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны России за ночь 15 июля уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 32 единицы.

14 июля российские войска с помощью систем противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.