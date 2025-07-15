В Красноярске задержан мужчина, убивший и расчленивший сожительницу

По данным следствия, между парой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов, приведших к ее смерти. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело, упаковал останки в пакеты и разбросал их в разных районах города, используя автобус и такси.