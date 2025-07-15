Горящие машины и выбитые окна: БПЛА ВСУ атаковали Воронежскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев во вторник, 15 июля, силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов. В результате атаки пострадали мирные жители — одна из женщин получила ранение плеча и была госпитализирована.
По предварительным данным, беспилотники нанесли ущерб как в самом городе, так и в пригородах. Повреждены частные дома, выбиты окна в многоэтажках, зафиксированы возгорания автомобилей. Особенно сильные разрушения наблюдаются на улицах в центре Воронежа, включая Плехановскую улицу и Политехнический переулок.
Очевидцы сообщают о выбитых стеклах, деформированных фасадах зданий и пострадавших прохожих. На улицах работают экстренные службы, уточняется количество раненых и масштабы разрушений.
Власти предпринимают меры по восстановлению поврежденной инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасательных служб, передает Telegram-канал Гусева.
Ранее в промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника пострадал один человек.