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Горящие машины и выбитые окна: БПЛА ВСУ атаковали Воронежскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев во вторник, 15 июля, силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов. В результате атаки пострадали мирные жители — одна из женщин получила ранение плеча и была госпитализирована.

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Как отметил губернатор Александр Гусев во вторник, 15 июля, силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов. В результате атаки пострадали мирные жители — одна из женщин получила ранение плеча и была госпитализирована.

По предварительным данным, беспилотники нанесли ущерб как в самом городе, так и в пригородах. Повреждены частные дома, выбиты окна в многоэтажках, зафиксированы возгорания автомобилей. Особенно сильные разрушения наблюдаются на улицах в центре Воронежа, включая Плехановскую улицу и Политехнический переулок.

Очевидцы сообщают о выбитых стеклах, деформированных фасадах зданий и пострадавших прохожих. На улицах работают экстренные службы, уточняется количество раненых и масштабы разрушений.

Власти предпринимают меры по восстановлению поврежденной инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасательных служб, передает Telegram-канал Гусева.

Ранее в промышленной зоне города Елец Липецкой области в результате падения беспилотника пострадал один человек.

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