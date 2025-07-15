В Черемхово подростки сломали спортивный элемент в парке

В парке культуры и отдыха в Черемхово 14 июля 2025 года произошел инцидент с порчей имущества — камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подростки сломали спортивный элемент. Мэр Вадим Семенов в своем обращении выразил возмущение случившимся.
— Хочу обратиться к подросткам: если вы хотите проявить свою физическую силу и энергию, приходите в спортивные секции! Там вы сможете развиваться, тренироваться и достигать новых высот, — прокомментировал градоначальник, подчеркнув, что каждый объект благоустройства создается трудом многих людей.
Также Вадим Семенов заверил, что нарушители будут найдены, а их родители понесут ответственность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний школьник пошел купаться с другом, но все закончилось трагедией.