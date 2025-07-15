В Черемхово подростки сломали спортивный элемент в парке

— Хочу обратиться к подросткам: если вы хотите проявить свою физическую силу и энергию, приходите в спортивные секции! Там вы сможете развиваться, тренироваться и достигать новых высот, — прокомментировал градоначальник, подчеркнув, что каждый объект благоустройства создается трудом многих людей.