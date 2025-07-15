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Жуткое ДТП в Гомельской области: два человека погибли

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Смертельное ДТП произошло на Гомельщине, погибли два человека, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

По данным ведомства, инцидент произошел вчера около полуночи в Житковичском районе.

Легковой автомобиль BMW под управлением 29-летнего водителя направлялся по автодороге Р-88 Житковичи — Давид Городок, где совершил попутное столкновение с грузовиком ЗИЛ.

В результате столкновения погиб водитель легкового авто и его 18-летний пассажир, еще два пассажира 29 и 30 лет были госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа. Причины и условия совершения ДТП устанавливаются.