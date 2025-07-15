Жуткое ДТП в Гомельской области: два человека погибли

По данным ведомства, инцидент произошел вчера около полуночи в Житковичском районе.
Легковой автомобиль BMW под управлением 29-летнего водителя направлялся по автодороге Р-88 Житковичи — Давид Городок, где совершил попутное столкновение с грузовиком ЗИЛ.
В результате столкновения погиб водитель легкового авто и его 18-летний пассажир, еще два пассажира 29 и 30 лет были госпитализированы.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа. Причины и условия совершения ДТП устанавливаются.