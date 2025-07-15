Два человека погибли в жутком ДТП с BMW и грузовиком под Житковичами. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительной информации, 14 июля, в понедельник, в Житковичском районе 29-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по автодороге Р-88 «Житковичи — Давид Городок». Он допустил попутное столкновение с грузовиком ЗИЛ.
В Житковичском районе водитель BMW врезался в ЗИЛ — два человека погибли и два в больнице. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В МВД сообщили, что в результате ДТП водитель BMW и 18-летний пассажир погибли, а 20 и 30-летний пассажиры были доставлены в больницу.
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