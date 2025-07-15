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Последствия падения дронов в Воронеже попали на видео

Появились жуткие кадры последствий падения украинских беспилотников, сбитых в Воронеже. Соответсвующие видео публикуют местные telegram-каналы.

На месте падения дрона работают правоохранители.

Появились жуткие кадры последствий падения украинских беспилотников, сбитых в Воронеже. Соответсвующие видео публикуют местные telegram-каналы.

На кадрах из канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» видно, что на месте падения дрона работают правоохранительные органы. Можно заметить сгоревшие автомобили, разрушенные торговые павильоны и поврежденные дома. По данным telegram-канала Baza, разрушения отмечены на нескольких центральных улицах, включая Плехановскую и Политехнический переулок.

В результате атаки украинских беспилотников в Воронеже пострадали местные жители, несколько квартир получили повреждения, сообщил губернатор Александр Гусев. Всем оказана медицинская помощь.