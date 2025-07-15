Последствия падения дронов в Воронеже попали на видео

На кадрах из канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» видно, что на месте падения дрона работают правоохранительные органы. Можно заметить сгоревшие автомобили, разрушенные торговые павильоны и поврежденные дома. По данным telegram-канала Baza, разрушения отмечены на нескольких центральных улицах, включая Плехановскую и Политехнический переулок.