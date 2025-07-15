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В Уфе мусоровоз сбил пенсионера во дворе дома

Пострадавший 86-летний пешеход госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

В Кировском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По данным Госавтоинспекции столицы, 14 июля около полудня 41-летний водитель мусоровоза «КамАЗ», при движении задним ходом во дворовую территорию со стороны улицы Батырская совершил наезд на 86-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи его отпустили домой.

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что при движении во дворах водителям следует быть предельно внимательными. В подобных зонах ограниченной видимости важно снижать скорость и следить за ситуацией вокруг, особенно из-за возможности внезапного появления пешеходов, в том числе детей.