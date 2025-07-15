В Уфе мусоровоз сбил пенсионера во дворе дома

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что при движении во дворах водителям следует быть предельно внимательными. В подобных зонах ограниченной видимости важно снижать скорость и следить за ситуацией вокруг, особенно из-за возможности внезапного появления пешеходов, в том числе детей.