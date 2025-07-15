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В Башкирии осудят избившего свою экс-девушку 30-летнего мужчину

Житель Башкирии ворвался в квартиру своей экс-возлюбленной и избил ее.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате осудят 30-летнего мужчину. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище с применением силы и угрозы убийством.

Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в марте этого года мужчина по кличке «Булочка» пришел к бывшей девушке, требуя впустить его в квартиру. Когда женщина отказалась открыть дверь, он устроил шум, стал бить в дверь, а затем, воспользовавшись моментом, когда девушка приоткрыла входную дверь, набросился на нее с кулаками, проник внутрь и продолжил избиение, одновременно угрожая лишить ее жизни.

Несмотря на собранные доказательства, мужчина отказывается признавать свою вину. Материалы дела уже переданы в городской суд, где будет решаться вопрос о мере ответственности.

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