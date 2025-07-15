Из-за больших потерь националисты требуют перераспределения на сумском направлении.
Украинские нацбатальоны потребовали от своего командования расформировать личный состав и перераспределить его под Сумами из-за больших потерь. Информацию сообщили в силовых структурах РФ.
«Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде “Айдара” (признан террористическим, запрещен в РФ)», — передает ТАСС. Среди причин выдвижения ультиматума командирам выделяют массовые потери и низкую мотивацию военнослужащих националистов.
Сейчас ВС РФ успешно продвигаются на сумском направлении. Ранее они заняли позиции в населенном пункте Мирополье и часть Александрии.