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Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до семи

Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Воронеж увеличилось до семи. По данным Mash, в больнице один раненый.

Источник: Life.ru

Обломки украинских БПЛА попали в дом на улице Плеханова, из-за чего пострадали трое пожилых жильцов. Также падение обломков зафиксировали в детском саду по соседству и в высотку бизнес-центра «Галерея Чижова».

Ночью силы противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией 55 украинских беспилотников. Основная их часть пришлась на Белгородскую область. В небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов.

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