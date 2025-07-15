Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж увеличилось до семи

Обломки украинских БПЛА попали в дом на улице Плеханова, из-за чего пострадали трое пожилых жильцов. Также падение обломков зафиксировали в детском саду по соседству и в высотку бизнес-центра «Галерея Чижова».
Ночью силы противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией 55 украинских беспилотников. Основная их часть пришлась на Белгородскую область. В небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше