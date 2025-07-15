Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, угнавшего автомобиль: видео

В Иркутской области молодой человек воспользовался моментом и сел за руль чужой машины. Чтобы остановить его, сотрудникам Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеилимскому району пришлось применить огнестрельное оружие.
В полицию обратился местный житель, сообщивший о краже его автомобиля. По его словам, машину, оставленную незапертой на берегу реки, похитили неизвестные лица.
"Получив оперативную информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону города Усть-Кута, госавтоинспекторы выдвинулись в данном направлении, где обнаружили указанное транспортное средство.
В ходе преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения, чем создавал опасность для других участников дорожного движения.".
Мужчина неоднократно игнорировал требования остановить машину, стремясь скрыться от правоохранителей. Полицейские сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельно стреляли по колесам автомобиля.
«Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься.».
Дознавателем ОМВД России по Нижнеилимскому району Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.
Кроме того, в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ.
Автомобиль помещен на специализированную площадку.
Видео: МВД России.