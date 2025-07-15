Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, угнавшего автомобиль: видео

В Иркутской области молодой человек воспользовался моментом и сел за руль чужой машины. Чтобы остановить его, сотрудникам Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеилимскому району пришлось применить огнестрельное оружие. В полицию обратился местный житель, сообщивший о краже его автомобиля. По его словам, машину, оставленную незапертой на берегу реки, похитили неизвестные лица. «Получив оперативную информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону города Усть-Кута, госавтоинспекторы выдвинулись в данном направлении, где обнаружили указанное транспортное средство. В ходе преследования водитель грубо нарушал правила дорожного движения, чем создавал опасность для других участников дорожного движения.»Мужчина неоднократно игнорировал требования остановить машину, стремясь скрыться от правоохранителей. Полицейские сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельно стреляли по колесам автомобиля. «Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься.»Дознавателем ОМВД России по Нижнеилимскому району Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Кроме того, в отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную площадку. Видео: МВД России.