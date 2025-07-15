Инвалид на коляске погиб во время пожара в Челябинской области

«В поселке Чапаевский горел жилой дом на двух хозяев. В тот момент внутри находилась семья: две женщины и 15-летний подросток эвакуировались самостоятельно, мужчина, передвигавшийся на коляске, погиб — он не успел покинуть задымленное помещение», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.