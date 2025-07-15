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Инвалид на коляске погиб во время пожара в Челябинской области

Инвалид на коляске погиб во время пожара в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в Кизильском районе.

«В поселке Чапаевский горел жилой дом на двух хозяев. В тот момент внутри находилась семья: две женщины и 15-летний подросток эвакуировались самостоятельно, мужчина, передвигавшийся на коляске, погиб — он не успел покинуть задымленное помещение», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание проводки.

Уточняется, что пожарного извещателя в доме не было.