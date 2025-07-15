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Мошенники выдают себя за сотрудников вузов: обещают бюджетные места

Аферисты крадут данные абитуриентов.

Источник: Freepik

Телефонные мошенники, выдающие себя за сотрудников учебных заведений, применяют тактику, связанную с поступлением на бюджетные места, и пытаются завладеть данными абитуриентов с портала «Госуслуги». Об этом предупредили в МВД.

Злоумышленники обещают абитуриентам «высокие шансы» на успешное поступление и предлагают перейти по фальшивой ссылке, ведущей на поддельный сайт «Госуслуги».

В министерстве отметили, что если человек соглашается, мошенники крадут его учетную запись. А в случае отказа начинают угрожать, что выпускника не примут ни в одно учебное заведение.