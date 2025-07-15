В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком

ИРКУТСК, 15 июл — РИА Новости. Полицейским в Приангарье пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить угонщика автомобиля во время преследования, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Нижнеудинском районе Приангарья в полицию обратился местный житель. Он пояснил, что неизвестные похитили его машину, которую он оставил незапертой на берегу реки. Получив оперативную информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону города Усть-Кута, госавтоинспекторы организовали преследование, в ходе которого угонщик грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других автомобилистов.
«Неоднократные требования об остановке машины мужчина игнорировал и пытался скрыться. Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько — по колесам автомобиля. Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту угона возбуждено уголовное дело и составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на специализированную площадку.