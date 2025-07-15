В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком

«Неоднократные требования об остановке машины мужчина игнорировал и пытался скрыться. Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько — по колесам автомобиля. Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься», — говорится в сообщении.