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Утопить не получилось, решили сжечь. Банда оригинальным способом отомстила неприятелю

В Черемхово задержали банду, которая угнала и сожгла машину из-за мести.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово разгорелся настоящий криминальный скандал: пятеро местных жителей устроили расправу над автомобилем ни в чем не повинной женщины, чтобы отомстить ее мужу. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

Все началось с заявления 24-летней девушки, которая сообщила полиции о пропаже своего «Рено Логан». Накануне сибирячка заметила подозрительных людей возле своего дома, а на следующее утро ее машину нашли… горящей!

— Как выяснилось, преступники не просто угнали автомобиль — они пытались утопить его в Федяевском заливе, прицепив на трос. Когда тот оборвался, банда, недолго думая, подожгла машину, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что таким образом подозреваемые решили отомстить мужу потерпевшей — между ними был какой-то конфликт. Сейчас все пятеро задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы по статье об угоне транспортного средства группой лиц. Следствие устанавливает все детали преступления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки сломали спортивный элемент в парке в Черемхово.