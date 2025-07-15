Утопить не получилось, решили сжечь. Банда оригинальным способом отомстила неприятелю

В Черемхово разгорелся настоящий криминальный скандал: пятеро местных жителей устроили расправу над автомобилем ни в чем не повинной женщины, чтобы отомстить ее мужу. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
Все началось с заявления 24-летней девушки, которая сообщила полиции о пропаже своего «Рено Логан». Накануне сибирячка заметила подозрительных людей возле своего дома, а на следующее утро ее машину нашли… горящей!
— Как выяснилось, преступники не просто угнали автомобиль — они пытались утопить его в Федяевском заливе, прицепив на трос. Когда тот оборвался, банда, недолго думая, подожгла машину, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что таким образом подозреваемые решили отомстить мужу потерпевшей — между ними был какой-то конфликт. Сейчас все пятеро задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы по статье об угоне транспортного средства группой лиц. Следствие устанавливает все детали преступления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки сломали спортивный элемент в парке в Черемхово.