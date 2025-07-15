Утопить не получилось, решили сжечь. Банда оригинальным способом отомстила неприятелю

Оказалось, что таким образом подозреваемые решили отомстить мужу потерпевшей — между ними был какой-то конфликт. Сейчас все пятеро задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы по статье об угоне транспортного средства группой лиц. Следствие устанавливает все детали преступления.