Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемый в шпионаже на РФ британец признался, что работал на Израиль

Гражданин Великобритании Говард Майкл Филлипс, подозреваемый в связях с Россией, утверждает, что его действия были направлены на защиту интересов Израиля. Об этом сообщила газета The Guardian.

Филлипс собирал личные данные о бывшем министре обороны Британии Шэппсе.

Гражданин Великобритании Говард Майкл Филлипс, подозреваемый в связях с Россией, утверждает, что его действия были направлены на защиту интересов Израиля. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту [информацию] израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян. Потому что тогда СМИ будут вынуждены писать, что Израиль помог Великобритании», — заявил британец в ходе слушаний в суде. Его слова приводит The Guardian. Филлипс заявил, что до выхода на предполагаемых сотрудников российской разведки испытывал крайне негативное отношение к России.

По его словам, он собирал личные данные о бывшем министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, чтобы передать их якобы российским агентам с целью заманить их в ловушку и разоблачить. Обвиняемый подчеркнул, что хотел таким образом способствовать изменению негативного образа израильтян в британской прессе на фоне событий в секторе Газа.

Контакт с представителями российских спецслужб, по его утверждению, был инициирован в марте 2024 года через письмо в посольство РФ, а аналогичные обращения были направлены также в дипломатические миссии Ирана и Китая. Филлипс пояснил, что использовал этот подход для разоблачения иностранных агентов.

В 2024 году Филлипсу предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой после передачи флешки с личными данными Шэппса предполагаемым российским агентам. Вину он не признал.