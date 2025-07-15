Обвиняемый в шпионаже на РФ британец признался, что работал на Израиль

«Я думал про себя, что если у меня получится разоблачить агента, то я смогу передать эту [информацию] израильтянам и тем самым извлечь выгоду для израильтян. Потому что тогда СМИ будут вынуждены писать, что Израиль помог Великобритании», — заявил британец в ходе слушаний в суде. Его слова приводит The Guardian. Филлипс заявил, что до выхода на предполагаемых сотрудников российской разведки испытывал крайне негативное отношение к России.