Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Алматы

Напомним, накануне вечером в Алатауском районе Алматы произошло массовое ДТП. Водитель грузового МАЗа, двигаясь по Бурундайскому шоссе, столкнулся с попутными Mercedes и Kia, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автобус Yutong и Subaru. По данному факту полиция проводит расследование.