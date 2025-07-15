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Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Алматы

Врачи оценили состояние 23 человек, пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля, трех легковых машин и пассажирского автобуса в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным управления общественного здравоохранения города, в результате аварии пострадали 23 человека.

Четыре ребенка были доставлены в Детскую городскую больницу № 2, семеро взрослых — в Городскую клиническую больницу № 7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение.

пояснили в пресс-службе УОЗ

Остальные пострадавшие были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу (АМКБ). По данным учреждения, в их приемный покой поступили 12 человек.

Все пострадавшие осмотрены врачами, после чего были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние пациентов оценено как средней тяжести и удовлетворительное.

добавили в больнице

Напомним, накануне вечером в Алатауском районе Алматы произошло массовое ДТП. Водитель грузового МАЗа, двигаясь по Бурундайскому шоссе, столкнулся с попутными Mercedes и Kia, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автобус Yutong и Subaru. По данному факту полиция проводит расследование.