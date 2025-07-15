На трассе в Хабаровском крае погиб рабочий, водитель и девочка получили травмы

«Мужчина погиб на месте от полученных травм. Женщина-водитель 1993 года рождения, имеющая стаж с 2017 года, и ее пассажирка 2010 года рождения получили травмы. Обе доставлены во вторую краевую больницу», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.