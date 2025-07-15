На трассе в Хабаровском крае погиб рабочий, водитель и девочка получили травмы

Утро на федеральной трассе в Нанайском районе закончилось трагедией. Автомобиль сбил рабочего на участке, где шли дорожные работы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По уточненным данным, 15 июля в 9:50 на 148-м километре дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино водитель Renault Captur сбил мужчину 1985 года рождения. В момент ДТП он выполнял ремонтные работы.
«Мужчина погиб на месте от полученных травм. Женщина-водитель 1993 года рождения, имеющая стаж с 2017 года, и ее пассажирка 2010 года рождения получили травмы. Обе доставлены во вторую краевую больницу», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Место ДТП было обозначено временными знаками «Дорожные работы», «Ограничение скорости», «Сужение дороги справа» и «Обгон запрещен». Сейчас на месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства трагедии выясняются.