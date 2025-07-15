Дрон прилетел в детский сад и несколько квартир в центре Воронежа: последствия ночной атаки ВСУ. Фото, видео

Беспилотники ВСУ повредили несколько квартир в многоэтажках Воронежа.
В ночь на 15 июля над Воронежем и тремя районами области средства ПВО ликвидированы 12 беспилотников ВС Украины. В результате этого пострадали гражданские. Также были повреждены несколько частных жилых домов, квартир и автомобилей. В Воронежской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы повторных ударов. Что сейчас происходит в регионе и к каким еще последствиям привела атака противника — в материале URA.RU.
Какой ущерб региону нанесли атаки ВСУ.
Пострадало несколько человек.
В результате падения беспилотника в центральной части Воронежа пострадали несколько человек, у них фиксируются ранения в легкой форме. Всем им была своевременно оказана медпомощь. Кроме того, в одном из районов области женщина в момент украинских ударов была ранена в плечо, ее доставили в больницу.
Повреждены дома и детский сад.
В результате атак повреждены несколько квартир в многоэтажных домах Воронежа. В частности, осколками дронов затронуло остекление, фасады и балконы. Сообщается также о повреждениях частных домов в пригороде и одном из районов области. Помимо этого, в одном из детских садов города фрагментами дрона посечены стекла. Детей на время переведем в соседние учреждения, передает telegram-канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)». Зафиксированы повреждения и возгорания в ряде торговых объектов и автомобилей.
На месте инцидентов продолжают работать оперативные службы. На данный момент уточняется объем нанесенного ущерба, написал губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале.
Общественный транспорт перестанет ходить по центру Воронежа.
Движение автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта в центральной части города в скором времени будет скорректировано. Временно транспорт будет перенаправлен на другие улицы, заявил глава городского округа Воронежа Сергей Петрин в telegram-канале «Регион-36 (Воронеж с огоньком)».
Предупреждение региональных властей.
Жителям Воронежа и области напомнили, что строго нельзя приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, а также брать их в руки. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112. Сейчас в регионе продолжает действовать опасность атаки дронов, средства ПВО готовы отражать удары, отметил Гусев.
Утром жители города слышали звуки взрывов в небе, а позже осколки БПЛА прилетели в несколько квартир на центральных улицах telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24167При падении обломков сбитых дронов пострадали люди telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24167Беспилотники ВСУ повредили остекление, фасады и балконы в многоквартирных домах telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24167 В местных СМИ пишут, что внутри поврежденных квартир лежат осколки окон telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» t.me/voronezh_r36/24167