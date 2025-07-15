Шесть человек пострадали в аварии с «Грантой» и Chery в Самарской области

ДТП произошло в понедельник вечером в Елховском районе губернии. Вместе с полицейскими на месте происшествия работала противопожарная служба.
56-летний автолюбитель на «Гранте» ехал по трассе Самара — Буинск — Ульяновск (подъезд к областному центру) с третьего в сторону столицы 63-го региона. По пути выбрался на «встречку» и влетел в Chery Tiggo с 53-летней женщиной за рулем.
После столкновения двух машин пострадали владельцы авто, а также 22-летний парень и 54-летняя пассажирка отечественной легковушки (госпитализировали), 36- и 38-летние мужчины из китайского кроссовера.
Всего 14 июля в области выявили пять ДТП с десятью пострадавшими и 294 нарушения ПДД.
В тот же день в губернии столкнулись Volkswagen и КАМАЗ с полуприцепом.
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