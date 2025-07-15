В Самаре эвакуировали 36-летнего мужчину без сознания с острова Поджабный

12 июля в 12:25 на пристани «Проран» произошло ЧП — спасатели эвакуировали 36-летнего мужчину, находившегося без сознания. Пострадавшего доставили на катере к станции и передали медицинским работникам.
В тот же день утром спасатели искали 48-летнего жителя области, пропавшего в районе Орловского пляжа. Его обнаружили у речного вокзала Самары. Мужчина был жив, его подняли на борт и доставили на берег.
Ещё одно происшествие случилось в 11:00 — пропал 78-летний мужчина в районе 1-й очереди набережной. В поисках участвовали спасатели ПСП «Центральная» и водолазы ПСО специального назначения. На данный момент информация о результатах поисков не поступала.
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