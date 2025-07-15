TWP: Трамп обсуждал с Зеленским возможность ударов по Москве и Петербургу

«Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — написало издание. Там добавили, что Трамп поинтересовался у Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве. Президент Украины ответил, что страна готова сделать это при условии поставок необходимого вооружения.