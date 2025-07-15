Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина прикинулся вором и обокрал собственную тещу

20-летний мужчина обокрал свою тещу, прикинувшись квартирным вором, на юге Москвы.

20-летний мужчина обокрал свою тещу, прикинувшись квартирным вором, на юге Москвы. Кражу оперативно раскрыли сотрудники ОМВД по району Чертаново Северное.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, молодой человек заблаговременно облачился в медицинскую маску и опустил на лицо капюшон. Зайдя таким образом в подъезд дома на Кировоградской улице, парень имевшимся у него ключом открыл квартиру 54-летней тещи и похитил деньги и ювелирные изделия на сумму около 250 тыс. рублей. Подозреваемый задержан.