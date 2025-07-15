Мужчина прикинулся вором и обокрал собственную тещу

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, молодой человек заблаговременно облачился в медицинскую маску и опустил на лицо капюшон. Зайдя таким образом в подъезд дома на Кировоградской улице, парень имевшимся у него ключом открыл квартиру 54-летней тещи и похитил деньги и ювелирные изделия на сумму около 250 тыс. рублей. Подозреваемый задержан.