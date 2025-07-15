Две жительницы Башкирии могут получить помилование

Вторая осужденная получила условный срок за злоупотребление служебным положением. Работая в госструктуре, она за 100 тысяч рублей передавала конфиденциальные данные из баз недвижимости. Сейчас женщина полностью выплатила штраф, ведет примерный образ жизни и воспитывает ребенка. Хотя ей запрещено три года работать на госслужбе, комиссия сочла, что полученный урок пойдет на пользу.