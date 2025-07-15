Две жительницы Башкирии могут получить помилование

В Башкирии рассматривают возможность помилования двух женщин, осужденных за разные преступления. Комиссия по помилованию при главе региона поддержала их прошения.
Первая фигурантка отбывает наказание за ДТП с тяжкими последствиями. Авария произошла в Уфе, когда женщина, поворачивая на оживленном перекрестке, сбила пешехода, сломавшего ногу. Виновница полностью признала вину и выплачивает пострадавшей 800 тысяч рублей компенсации, большую часть уже погасила. Члены комиссии учли чистосердечное раскаяние, положительные отзывы с работы и отсутствие предыдущих судимостей.
Вторая осужденная получила условный срок за злоупотребление служебным положением. Работая в госструктуре, она за 100 тысяч рублей передавала конфиденциальные данные из баз недвижимости. Сейчас женщина полностью выплатила штраф, ведет примерный образ жизни и воспитывает ребенка. Хотя ей запрещено три года работать на госслужбе, комиссия сочла, что полученный урок пойдет на пользу.
Теперь документы по обеим ситуациям направят президенту России, который примет окончательное решение о помиловании.
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