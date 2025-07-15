Водитель «Весты» врезался в 15-летнего мотоциклиста в Самарской области 14 июля

Это случилось в понедельник вечером в Сызрани. Подросток получил телесные повреждения, сообщили в региональном главке.
27-летний мужчина на «Весте» следовал с улицы Лазо. Около пятиэтажки на Астраханской, 39, при повороте налево сбил 15-летнего парня на мотоцикле Мotoland без номера, который шел в обгон.
Также в понедельник в Елховском районе губернии столкнулись «Гранта» и Chery Tiggo. Пострадали шесть человек.
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