Олжас Бектенов прокомментировал дело Перизат Кайрат

Да, я, конечно, в курсе этой ситуации. Жизнь показывает, что, к сожалению, нецелевым способом расходуются не только бюджетные средства, но и пожертвования граждан. Это — яркий пример, и, надо сказать, не единственный. Просто данный кейс — наиболее громкий.